NATO Genel Sekreteri açıkladı: Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor!

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın NATO bünyesinde başlayacak teknik görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” dedi.

İSİM VERMEDEN FRANSA'YA DA MESAJ VERDİ

Stoltenberg, “NATO dayanışma ruhu” çerçevesinde gerilime çözüm bulunması için “tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temasta olduğunu” da ifade etti.

Stoltenberg'in bu ifadesinin Türkiye'ye karşı gerilimde Yunanistan'ın yanında yer alan hatta Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderen Fransa'ya mesaj şeklinde yorumlandı.