Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

NATO Genel Sekreteri açıkladı: Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor!

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma aşamasına gelen gerginlikte devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıkladı.

Zeynep GÜRCANLI
19:53 -
Haberler Dünya
NATO Genel Sekreteri açıkladı: Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor!

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın NATO bünyesinde başlayacak teknik görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” dedi.

İSİM VERMEDEN FRANSA'YA DA MESAJ VERDİ

Stoltenberg, “NATO dayanışma ruhu” çerçevesinde gerilime çözüm bulunması için “tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temasta olduğunu” da ifade etti.

Stoltenberg'in bu ifadesinin Türkiye'ye karşı gerilimde Yunanistan'ın yanında yer alan hatta Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderen Fransa'ya mesaj şeklinde yorumlandı.

İLGİLİ HABERAzerbaycan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği!Azerbaycan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği!
Azerbaycan çatışma Cumhurbaşkanı Fransa kaza NATO Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 20:01 03.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more