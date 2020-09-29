Netanyahu’nun iddiası BM’ye damga vurdu: Yeni bir patlama olabilir!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler’in (BM) 75. Genel Kurulu’na video mesaj yoluyla hitap etti. Netanyahu konuşmasında İsrail’in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını hatırlatarak farklı Arap ve Müslüman ülkelerinin de İsrail ile barış anlaşması imzalayabileceğini ifade etti.

Netanyahu, “Çok yakında daha fazla Arap ülkesinin barış anlaşmalarına katılacağından şüphem yok” diye konuştu.

Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planına değinerek bu kapsamında Filistin ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

“PATLAMA OLURSA BAŞKA BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİR”

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’a ait gizli silah deposunun bulunduğunu iddia eden ve depoların yer aldığı bir haritayı gösteren Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

* Beyrut Limanı’nda geçtiğimiz ay korkunç bir patlama oldu. Bir sonraki patlama Beyrut’un Janah Mahallesi’nde olabilir. Burada Hizbullah’ın gizli bir silah deposu var, etrafı sivillere ait evlerle çevrili.

* Janah sakinlerine sesleniyorum. Şimdi harekete geçmeli ve bunu protesto etmelisiniz. Çünkü burada patlama olursa başka bir trajedi yaşanabilir.

“YARIN SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN İRAN’I DURDURMALIYIZ”

Konuşmasında İran’ı da hedef alan Netanyahu, “İran’ı durdurmanın yolu onlara azami seviyede baskı uygulamak. Yarın savaşı önlemek için bugün İran’ı durdurmalıyız” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla Lübnan vatandaşı da yaralanmıştı.

Patlamaya neden olan limandaki bir depoda saklanan 2750 tonluk amonyum nitratın 2014 yılında arıza yapan bir gemiden boşaltıldığı ve yerleştirildiği depoda unutulduğu iddia edilmişti.

Liman yetkililerinin yıllar içinde üst kurumlara limandaki amonyum nitratın taşınması hakkında resmi yazı gönderdiği ancak yanıt alamadığı ortaya çıkmıştı.(İHA)

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