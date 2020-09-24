Nikos Anastasiadis’den skandal Türkiye açıklaması: Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz!

1 Ekim’e ertelenen Avrupa Birliği liderler zirvesine ilişkin de konuşan Anastasiadis, Türkiye'nin Yunanistan karasularını ihlal ettiğini idda ederek Türkiye’ye karşı “diplomatik ve politik kararların” alınması gerektiği söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Anastasiadis, “Ankara'ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey Uluslararası Mahkeme'ye başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Son aylarda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Oruç Reis ile bölgede doğal kaynaklar arama çalışmaları Yunanistan'ın tepkisini çekmiş ve devreye Fransa ve Rum Kesimi'nin de girmesiyle tansiyon yükselmişti.

Fakat son haftalarda yükselen tansiyon, bu hafta Yunanistan ve Türkiye, normalleşme süreci için istikşafi görüşmelere başlanmasında anlaşmıştı.

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