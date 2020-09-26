Önce İngiltere sonra Almanya! Halk sokağa indi, corona tedbirlerini protesto etti

Avrupa'da Covid-19 kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlamasının ardından protestolar da arttı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulun Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hükümeti salgına karşı aldığı önlemleri protesto etti.

Göstericiler “Özgürlük” sloganı atarken, ellerinde “İzin Vermiyoruz” ve “Covid 1984” yazılı pankartlar taşıdı. Birçok gösterici, ise salgının hükümetler tarafından insanları kontrol etmek için uydurulan bir aldatmaca olduğuna inandıklarını ifade etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, gösteriler sırasında sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesi ile göstericilere dağılması çağrısında bulundu. Tüm çağrılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Çıkan olaylarda 4 polis memuru yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı. Müdahalenin ardından Trafalgar Meydanı'nda ayrılan göstericilerden bazıları İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaşadığı Downing Street'in önüne gelerek protestolarına devam etti.

6 KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

İngiltere'de artan corona virüsü vakaları nedeni ile 6 kişiden bir araya gelmesi yasaklandı. Ülkede dün 6 bin 874 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kayda geçmişti.

İngiltere'de toplam vaka sayısı 429 bin 277'ye, toplam can kaybı ise 41 bin 971'e ulaştı.

ALMANYA’DA DA SOKĞA İNDİLER

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrinde de Covid-19 önlemleri protesto edildi.

Protestoya yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi beklenirken, yaklaşık bin kişi katıldı. Protestolar sırasında şiddet olayları yaşanmazken, göstericiler protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.

Köln'de her yıl geleneksel olarak kurulan Noel Pazarı'nın ise bu yıl Covid-19 nedeniyle kurulmayacağı belirtildi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker yaptığı açıklamada, halka maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Köln'de şu ana kadar 4 bin 691 kişide korona virüs tespit edilirken, 118 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Kentte şu an 409 korona hastası bulunuyor.

DÜNYADA SON DURUM Worldometers internet sitesinin verilerine göre dünya genelindeki corona virüsü vaka sayısı 32 milyon 956 bin 644 oldu. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 319 bin 566, yaşamını yitirenlerin sayısı da 996 bin 324 olarak kayıtlara geçti.