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Yunanistan’da kritik istifa! Güvenlik danışmanı görevini bıraktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos görevinden istifa etti. Diakopoulos, Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında başarılı bir şekilde araştırma yaptığını söylemesinin ardından ülkesinde tepki toplamıştı.

00:25 -
Haberler Dünya
Yunanistan’da kritik istifa! Güvenlik danışmanı görevini bıraktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Diakopulos yaptığı açıklamada “Hiç böyle bir niyetim yoktu. Dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu. Başbakana ve hükümete yönelik soruna neden oldu. Onlarca yıldır ülkeme hizmet ettim ve her zaman sorumluluklarımı üstlenmeyi öğrendim. Bu nedenle Başbakan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevimden istifa ediyorum” dedi.

Diakopulos, “Şu ana kadar yaptığım gibi her halükarda ülkeye ve hükümete yardım etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS’E YÖNELİK AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Diakopoulos’un Salı günü Yunan basınına Oruç Reis’e yönelik yaptığı açıklamalar tepkilere yol açmıştı. Doğu Akdeniz’deki sorunlar sorulduğunda Diakopoulos, Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığında başarılı bir şekilde araştırma yaptığını söylemişti.

Açıklamalarının rahatsızlık uyandırması üzerine konuşan Diakopulos bu kez sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek Oruç Reis’in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini ifade etmişti. Diakopulos, “Kendimizi kandırmayalım. Oruç Reis sismik araştırmalar yaptı” demişti. (İHA)

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Başbakan Corona Fransa istifa oruç salı Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 00:26 20.08.2020
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