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Partilerden Fransa’ya karşı ortak bildiri

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla Fransa'nın Türkiye'ye karşı söylemlerine ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:48, 27/10/2020
Haberler Dünya
Partilerden Fransa’ya karşı ortak bildiri

Yayınlanan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

* Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle halklar ve inanç toplulukları arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler.

* Ne yazık ki son dönemde bu türden bir hastalıklı söylem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ‘ifade hürriyetini desteklemek' kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir. (DHA)

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