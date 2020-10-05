Paşinyan uçtu: Türkleri durdurmazsanız Viyana kapılarına gelirler

Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, her fırsatta Batı'dan kendine destek almak için çırpınıyor.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını terk etmemekte direnen ve üstelik sivillere saldıran Ermeni ordusundan hiç bahsetmeyen Paşinyan, Alman Bild Gazetesi'ne verdiği söyleşide, Türkiye karşıtı birçok iddiada bulunarak iftira attı.

YİNE “SOYKIRIM YALANI”NA SARILDI

Avrupa'dan daha fazla destek almak için Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüğünü belirten PAşinyan, dünyanın ilgisinin Ermenistan değil de, DonalD Trump'ın hastalığına dönmesine kızıp kızmadığına ilişkin soruya, “Hayır. Bölgemizdeki sorunların uluslararası alanda yeterince ilgi gördüğünü düşünüyorum. Türkiye, Suriye'den savaşçıları bu bölgeye getirdi, Türk ordusu da bu sürece dahil oldu. Türkiye, Türk imparatorluğunun yeniden canlanması için emperyalist politika güdüyor. Bu, Türkiye’nin bu bölgelerde yaptığı gibi, Akdeniz, Orta Doğu ve Libya’daki diğer faaliyetleri de kapsıyor. Üçüncüsü, 100 yıl sonra Türkiye’nin 1915’te Türkiye’de meydana gelen Ermeni soykırımını sürdürmek için Güney Kafkasya bölgesine döndüğüne inanıyorum” şeklindeki iddialarla cevap verdi.

GERÇEKLERİ KABUL EDEMİYOR

ABD ile yakın iş birliği içinde olduklarını ve Başkan Trump'ın güvenlik danışmanı O'Brien ile telefonla görüştüklerini belirten Paşinyan, Minsk Grubu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile yakından çalıştıklarını söyledi. Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olmasını kabul etmediğini tekrarladı ve “Bunun bir iddia olduğunu” savundu.

Paşinyan, bunun Sovyetler döneminde yapılan suni bir ayrım olduğunu, Azerbaycan'ın bağımsızlığa kavuşmasıyla, Dağlık Karabağ'ın da özerk bölge olarak kaldığını öne sürdü. Ermenistan'ın, Türkiye'nin Kafkasya'ya ve doğuya ilerlemesinde son engel olduğunu savunan Paşinyan, “Erdoğan, Azerbaycan'ı neden destekliyor?” sorusuna da yanıt verdi.

“TÜRKLER, VİYANA KAPISINA GELİR”

Paşinyan, “Bu, Erdoğan ve Türkiye’nin emperyalist politikalarıdır. Sorun, Güney Kafkasya’daki Ermenilerin Türkiye’nin kuzeye, güneydoğuya ve doğuya yayılmasının önündeki son engel olmasıdır. Çünkü Türkiye’nin emperyalist politikası Güney Kafkasya’dan çok daha uzağa uzanıyor. Türkiye’nin Akdeniz, Libya, Orta Doğu ve Irak ve Suriye’deki eylemlerine bakalım. Benim görüşüme göre Dağlık Karabağ ve Ermenistan şu anda bir medeniyet cephesi. Ve uluslararası toplum bu gerçeğe uygun şekilde tepki vermezse, Türkiye’nin Viyana yakınlarında olması beklenmelidir” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Avrupa'nın Azerbaycan'ın bu harekatını ve Türkiye'nin desteğine karşı sesini yükseltmesini istedi.



MACRON VE İRAN'A ÖVGÜ

Bild Gazetesi'nin, “Almanya Başbakanı Merkel, size yardım edebilir mi?” sorusuna ise Paşinyan, “Bu tür liderlerin gerçeği dile getiren sesi olayı büyük ölçüde etkileyebilir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırının Azerbaycan’dan geldiğini açıkça ortaya koydu. Türkiye’nin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve Ermenistan’a saldırısını teşvik ettiğini çok net ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’de askere alıp çatışma bölgesine nakledilen ve Dağlık Karabağ ve Ermenistan’a karşı savaşan paralı askerlerin olduğunu da açıkça belirtti. Özünde, Rusya aynı şeyi söyledi, ancak bu kadar kesin ve doğrudan değil. Ancak paralı askerler hakkındaki gerçekler temelde İran İslam Cumhuriyeti tarafından da kabul edildi, bu çok önemli” yanıtını verdi.

RUSYA'NIN MÜDAHALESİ İÇİN ŞARTLAR

102 Numaralı Rus Askeri Üssü'nün Ermenistan'da olduğunu ve bunların harekete geçmesinin belirli koşullara bağlı olduğunu belirten Paşinyan, bunun için sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirilip getirilmediğini bakılacağını, ancak o zaman Rusya'nın müdahalesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Kendi ürettikleri yüksek teknoloji silahları olduğunu savunan Paşinyan, “Almanya'dan ve uluslararası toplumdan net bir tutum bekliyorum. Uluslar arası toplum bu durumun jeopolitik önemini doğru şekilde değerlendiremezse Avrupa, Türkler'i artık Viyana kapılarında görmeyi beklemeli” diyerek, aynı cümleyi ikinci kez tekrar etti.

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