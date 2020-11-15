Paşinyan’a suikastı son anda engellemişler

Azerbaycan’a karşı çok büyük kayıplar vererek anlaşma masasına oturmaya zorlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik suikast girişiminin son anda engellendiği ortaya çıktı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Birimi’nin dün yaptığı açıklamada Paşinyan’a yönelik bir suikast ve ardından darbe girişiminin hazırlandığını fakat bunun engellendiği belirtildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada Paşinyan’a darbe yapacak isimlerin ise eski askerler olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Birimi’nin eski başkanı Artur Vanetsyan ile birlikte Cumhuriyetçi Parti’nin eski lideri Vahram Bagdhdasaryan ve Ashot Minasyan’ın gözaltına alındığı belirtildi.

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ DE KONUŞULMUŞ

Kurum, “Zanlılar yasa dışı yollarla yönetimi ele geçirme ve başbakanı öldürme planı yapıyordu ve Paşinyan’ın yerine kimin geçeceğine dair adaylar da konuşuluyordu” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ’da çok ciddi toprak kaybı vererek anlaşma masasına oturan Paşinyan karşıtı gösteriler başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte düzenlenmişti. Fakat Paşinyan istifa çağrılarına yanıt vermeyeceğini söylemişti.

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