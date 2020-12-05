Pfizer-BioNTech aşısına ikinci onay Bahreyn’den

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşıdan gelecek haberler merakla bekleniyor. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech’in geliştirdiği aşının yüzde 90’ının üzerinde koruyuculuk sağladığı haberi uluslararası kamuoyunda büyük heyecan yaratmıştı.

Söz konusu aşının kullanım onayı alması için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurular yapılırken, bu ayın sonuna doğru incelemenin tamamlanması bekleniyor.

Ancak incelemeler devam etse de bazı ülkeler aşı konusunda erkenden davranmaya devam ediyor. Aşıya ilk onayı vererek yola çıkan ilk dozları beklemeye başlayan İngiltere’nin ardından, Bahreyn aşıya ikinci onay veren ülke oldu.

ÇİN AŞISINI DA KULLANDILAR



Krallık tarafından yapılan açıklamada, “Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu tarafından yapılan incelemeler ve analizler sonucu aşıya onay verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Bahreyn’in ne kadar dozluk bir anlaşma yaptığı ve aşılamanın ne zaman başlayacağına dair bir detay verilmedi.

Bahreyn daha önce Çin merkezli Sinopharm’ın geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı vermişti. Ülkede şimdiye dek 6 bin kişiye bu aşıdan uygulandı.

Bahreyn’de salgın başından bu yana 87 bin 600 vaka ve 341 can kaybı kayıtlara geçti.

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