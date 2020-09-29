Pompeo Yunanistan’da: Diyalogu destekliyorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogu desteklediğini açıkladı. Girit’te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya gelen Pompeo ABD’nin Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Pompeo “Bu görüşmelerin ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz” dedi. Pompeo ayrıca Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bu konuyu görüştüklerini belirten Pompeo, bugün Girit’te yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ’da şiddet sonlandırılması ve bir an önce Minsk Grubu ile birlikte hareket edilerek diyaloglara devam edilmesi gerekiyor” dedi.

PENTAGON’DAN İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Pompeo’nun ziyareti sonrasında, “ABD, Türkiye’deki İncirlik Üssü’nü Yunanistan’a taşımayı planlıyor” iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte Pentagon’dan yeni bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, “ABD, Türk hükümetinin daveti üzerine on yıllardır İncirlik Üssü’nden operasyonlarını gerçekleştiriyor. ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Savunma Bakanlığı’nın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur” açıklamasını yaptı.