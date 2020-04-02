Putin, çalışanların tatilini ücretli olarak 30 Nisan’a kadar uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, coronanın Rusya’daki etkileri ve alınan ek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında daha önce ilan edilen ‘ücretli tatil’ haftasının sonuna yaklaştıklarını belirten Putin, pandemiyle mücadelede üzerine düşen kişisel sorumluluklarını yerine getiren herkese teşekkür etti.

30 NİSAN’A KADAR UZATTI

Sputnik’te yer alan habere göre Rus lider Putin, “Rusya da dahil olmak üzere dünyada salgının zirve noktası henüz geçilmedi. Bu nedenle, tatil süresini ay sonuna, yani 30 Nisan’a kadar uzatma kararı aldım. Bu sürede içinde çalışanların maaşları ödenmeye devam edecek” dedi.

Bölge liderlerine ek yetkiler verileceğini de ifade eden Putin, şu ifadeleri kullandı;

*İmzalayacağım kararnameyle bölgelerin liderlerine ek yetkiler verilecek.

*Bölge liderleri, bu haftanın sonuna kadar hem halkın sağlığı ve güvenliği hem de ekonominin ve temel altyapı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından yalnızca bölgeleri için en uygun olan koruyucu önlemleri belirlemeliler.

*Tüm bilgiler, Rusya hükümetinin corona virüsüyle mücadele koordinasyon kuruluna iletilmeli, orada işlenip analiz edilmeli ve kararlar alınırken göz önünde bulundurulmalı.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son verilere göre Rusya’da şimdiye kadar corona virüsünden 30 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son olarak 771 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 3 bin 548.

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