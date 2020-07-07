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Rus vekilden Ayasofya çağrısı: Uzak güçlere hizmet eder

Rus Meclisi Duma vekili Sergey Gavrilov, Ayasofya'nın cami olarak yeniden hizmete açılmasıyla ilgili tartışmanın körüklenmesinin İslam ve Ortodoksluktan uzak güçlerin çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.

20:22 -
Haberler Dünya
Rus vekilden Ayasofya çağrısı: Uzak güçlere hizmet eder

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili tartışmalara dahil olan Duma Sivil Toplumu Geliştirme, Toplumsal ve Dini Derneklerin Sorunları Komitesi Başkanı Gavrilov, öncelikle Türkiye’nin egemenliğinin mutlak olduğunu belirterek Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmekte olduğunu ifade etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ayasofya’nın Rus turistler ve inananlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türk tarafının bu anıtın statüsünü değiştirmemeyi kabul edeceğini umduklarını kaydeden Gavrilov, “Burayı tüm inananlar ziyaret etmeli. Türkiye Ermeni Patriği’nin önerdiği gibi, burada farklı dinlere mensup kişiler için ibadet etme imkanı sağlanabilir” dedi.

Rus vekil, TBMM’deki meslektaşlarından Ayasofya konusunda hassas olunması ricasında bulundu. Reuters

RUS VEKİLDEN ATATÜRK VURGUSU

Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayasofya’yla ilgili kararının dünyada çok değerli bulunduğunu ve bu karara saygı gösterildiğini anımsatan Gavrilov şunları belirtti:

*Ayasofya’nın müze olarak kalması yönünde alınacak karar, geleneksel mezhepler, halklar ve kültürler arası ilişkilerin güçlenmesine hizmet edecek.

*Tartışmanın körüklenmesi, ilişkilerimizi zorlaştırmakla kalmayacak, İslam ve Ortodoksluktan uzak güçlerin çıkarlarına da hizmet edecek.

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Son güncelleme: 20:26 07.07.2020
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