Rusya’dan ABD’nin yaptırım kararına yanıt!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım listesine yeni isim ve şirketleri dahil etme kararını değerlendirdi. Sputnik’te yer alan habere göre Zaharova şu ifadeleri kullandı:

* ABD'nin iç politika süreçlerine karışmadığımızı ve bunu yapma niyetinde de olmadığımızı defalarca dile getirdik. Tüm mevcut sorunları profesyonel ve gayri siyasi şekilde müzakere masasında değerlendirmeyi defalarca teklif ettik. Ama maalesef halen Washington tarafından karşılıklı ilgi görmüyoruz.

* Onlar ise eskiden olduğu gibi, normal diyalog yerine Rusya tehdidi konusunu “ayakta” tutarak seçim öncesi iç siyasi mücadele kapsamında bu konunun spekülasyonunu yapıyor ve ABD müttefiklerini Rus karşıtlığı temelinde birleştirmeye çalışıyorlar.

“KESİNLİKLE HİÇBİR DELİL SUNULMAMAKTA”

ABD’nin seçim süreçlerine müdahale ettiği iddia edilen Rus kurum ve vatandaşlarına yönelik takibin devam ettiğini söyleyen Zaharova, “Her zaman olduğu gibi, kesinlikle hiçbir delil sunulmamakta” ifadesini kullandı.

Zaharova sözlerine şöyle devam etti:

* Önceki yaptırım dalgalarıyla karşılaştırıldığında bugünkü yaptırımın bir farkı var. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, şimdi Rus federal kurumlarla iletişimi olanlara yönelik de yaptırım uygulanacak. Buna Rusya Dışişleri Bakanlığı da dahil. Daha fazla yoruma gerek yok.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Yaptırım kararının “seçimlere müdahale girişimi” ile ilgili olduğu belirtildi.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Yevgeniy Prigozhin'in de şirketlerinin bulunduğu ifade edildi.

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