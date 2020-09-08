Rusya’dan ikinci Covid-19 aşısı hakkında açıklama

Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ve herkesi evlerine kapatan corona virüsüne karşı aşı ve ilaç için birçok ülkede çalışmalar devam ederken geçen ay içerisinde Sputnik V isimli bir aşı geliştirdiklerini ve buna tescil verdiklerini duyuran Rusya’dan yeni bir açıklama geldi.

Rus yetkililer, Vector Viroloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının insanlar üzerindeki denemelerinin tamamlandığını duyurdu. İkinci faz olarak da bilinen bu süreç hakkında açıklamayı Rus denetim kuruluşu Rospotrebnadzor yetkilileri yaptı.

Yetkililer, “Bugün 20 kişilik son grubu hastaneden taburcu ettik. 100 gönüllünün hepsine iki doz verdik ve hastanede 23 günlük gözetim süreci tamamlandı. Gönüllülerin sağlık durumu iyi” dedi.