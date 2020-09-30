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Rusya’dan yabancı terörist iddiası! Paralı askerler Dağlık Karabağ’da…

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmaya Suriye ve Libya'dan paralı askerlerin taşındığını iddia etti.

Sozcu.com.tr
23:04 -
Haberler Dünya
Rusya’dan yabancı terörist iddiası! Paralı askerler Dağlık Karabağ’da…

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara Suriye ve Libya’dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini öne sürdü.

Açıklamada, “Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız” ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ilgili tüm ülkeleri “yabancı terörist ve paralı askerlerin çatışmalarda kullanılmasını önlemeye” çağırdı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DAN YALANLAMA

Ermenistan ve Dağlık Karabağ’daki Ermenistan destekli yönetim, Türkiye’yi Azerbaycan’ı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, asker ve paralı askerlerle desteklemekle suçlamıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye’nin Suriye’den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ’a gönderdiği iddiasında bulunmuş, çoğu ‘Sultan Murad’ ve ‘El-Emşad’ fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli 300’den fazla savaşçının Afrin’den Dağlık Karabağ’a taşındığını öne sürmüştü.

Bu iddialar Türkiye ve Azerbaycan tarafından yalanlanmıştı. İddiaları geri çeviren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni paralı askerlerin Ortadoğu’dan çekilerek Dağlık Karabağ’a getirildiği iddiasında bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığı ve cihatçı grupları bölgeye gönderdiği şeklindeki iddiaları yalanlamıştı.

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Son güncelleme: 23:11 30.09.2020
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