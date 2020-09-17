Salgın başlayalı aylar oldu ama maske krizi bitmiyor! N95 talebine yetişemiyorlar

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgına karşı en büyük savunma silahı maske ve sosyal mesafe. Salgının patlak verdiği ilk dönemde dünya genelinde tıbbi ekipman krizi yaşanırken, üreticiler taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı.

Resmi olarak Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü salgınında 9 ay geride kalırken, maske üreticileri bu konuyla ilgili sorun yaşamaya devam ediyor.

YIL SONUNDA 2 MİLYAR HEDEFİ



ABD merkezli 3M şirketi de onlardan biri. Salgın sürecinde N95 maskelerini üretmeye başlayan ve en büyük üreticilerden biri haline gelen şirket, aylık 95 milyon maske adedine ulaştı.

2020’nin sonunda 2 milyar maskeye ulaşmaya hazırlanan şirket buna rağmen talebi karşılamakta zorlanıyor.

‘STOK YAPMA ŞANSIMIZ OLACAK’



CNN International’a konuşan şirketin CEO’su Mike Roman, “Bugün bile tüm endüstride N95 üretimine yetişmekte zorlanıyoruz. N95 türü maskenin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için diğer şirketlerle ortaklıklar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Salgının üretim sürecinde kapasite ve stok yapmanın önemi konusunda bir ders verdiğini söyleyen Roman, “Açıkça söylemek gerekirse bu duruma hiç hazır değildik. Kamu-özel ortaklıklarında bu yapılıyor. Planladığımız yatırımlarla N95 stoğu yapma olanağımız olacak” ifadelerini kullandı.