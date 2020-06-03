Son dakika… ABD, Çinli havayollarının ülkeye girmesini yasakladı!

Trump yönetiminin aldığı karara göre, Çinli havayolu şirketleri ABD’ye Haziran ayı ortasından itibaren uçuş gerçekleştiremeyecek.

Kararın Çin’in ABD ile sürdürülen ticaret görüşmelerinin önünü tıkadığı gerekçesiyle alındığı öne sürülürken, ABD ile Çin arasında yıl başından bu yana corona virüsü gerginliği yaşanıyordu.

DÖRT FİRMA DAHİL EDİLDİ

Haziran’ın 16’sında başlaması beklenen uygulamanın Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsayacağı belirtiliyor.

Corona virüsü salgını süresince ABD’li havayolu şirketleri Şubat ayında Çin’e yapılan seferlerini gönüllü olarak askıya almıştı ancak Çin’deki havayolu firmaları ABD’ye uçuşlarını devam ettiriyordu.