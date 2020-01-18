Son dakika… AB’den skandal Türkiye kararı

Essen merkezli Funke Mediengruppe, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Avrupa Parlamentosu’na gönderilen mektuba ulaştı. Buna göre; AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı.

Bu bağlamda AB Türkiye’ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunacak ve bu fonun 150 milyon Euro’su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmaya ayrılacak.

İspanyol siyasetçi, AB’nin kesintisine gerekçe olarak ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı ve Kıbrıs Adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını gösterdi.