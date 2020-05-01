Son dakika… ABD’li uzmanlardan korkutan araştırma: Salgın 18-24 ay daha devam edecek

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyayı küresel bir krize sürükledi. 3.3 milyon insana bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgının ne zaman biteceği herkesin en çok merak ettiği konu.

Ancak ABD’li uzmanlara göre yakın gelecekte bu durum pek mümkün gözükmüyor. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, salgının 18 ile 24 ay arasında devam edeceği öngörülüyor.

‘NÜFUSUN YÜZDE 70’İNE BULAŞMADAN…’

CIDRAP Direktörü Mike Osterholm, “Bu salgın nüfusun yüzde 60 veya 70’ine virüs bulaşmadan durmayacak. Salgının yakında biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye ters düşmek demektir” dedi.

20 yılı aşkın süredir pandemiler hakkında araştırmalar yürüten ve ABD Başkanları’na danışmanlık veren Osterholm, hükümet yetkililerinin insanlara salgının yakında biteceğini söylemeyi bırakmasını ve vatandaşları bu uzun sürece hazırlaması gerektiğini ifade etti.

ÜÇ İHTİMALİ AÇIKLADILAR



CIDRAP’ın araştırmasında salgınla ilgili olası üç senaryoya da değinildi.

İlk senaryo: Halihazırda devam eden corona virüsü salgını, yaz ayları ve sonrasında küçük dalgalar halinde görülebilir. 1-2 yıl devam eden bu küçük dalgaların ardından salgın 2021 yılında son bulur.

İkinci senaryo: Şu an süren salgını sonbahar ya da kış aylarında büyük bir yeni dalga izleyebilir. Ardından 2021’e kadar bir veya iki küçük dalga yaşanabilir. Bu model 1918-19 yıllarındaki pandemiyle benzer izler taşıyor.

Üçüncü senaryo: Son ihtimalde salgının seyrinin sıkı önlemler almayı gerektirmeden diğer iki ihtimale göre daha yavaş bir şekilde devam edebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar en kötü senaryo olarak gösterilen ikinci ihtimale göre hazırlık yapılmasını ve buna göre tedbirler alınması gerektiğini ifade ediyor.

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