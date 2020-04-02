Son dakika… Ada’da ölü sayısı 3 bine dayandı

İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. İtalya ve İspanya gibi can kayıplarında ilk iki sırada yer alan ülkelere benzer bir artış yaşanırken, son 24 saatteki durum endişeleri katladı.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ölü sayısı bir günde yüzde 24 artış göstererek 2 bin 921’e yükseldi. Bugüne dek 163 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka sayısı 33 bin 718 olarak kayıtlara geçti.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson da corona virüsüne yakalandığı için karantinada bulunuyor. Johnson kabine toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.