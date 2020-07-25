Son dakika… Bolsonaro’nun son testi negatif çıktı!

Corona virüsü salgınının Avrupa’da etkili olduğu günlerde salgına karşı küçümseyici açıklamalarda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Temmuz ayının başlarında corona virüsüne yakalanmıştı.

Yapılan testin sonucunun pozitif olduğunu ulusal televizyonlara bizzat duyuran Bolsonaro’nun eşi ve iki kızına da test yapılmıştı.

Ailesinde corona virüsüne rastlanılmayan Bolsonaro’ya tedavi sürecinde iki hafta içinde üç test daha yapılmış ve bunlar pozitif sonuç vermişti.

Daha üç gün önce yapılan üçüncü testin sonucunun da pozitif çıkması Brezilya Devlet Başkanı’nın sağlık durumu hakkındaki endişeleri artırmıştı.

Ancak yapılan son açıklamaya göre, Bolsonaro’nun dördüncü testinin sonucu negatif çıktı. Brezilyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Bolsonaro’nun, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde iyileştiği savunulmuştu.

Dünya genelinde ABD’den sonra salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya’da 85 bin 238 kişi öldü, toplam 2 milyon 343 bin 366 kişide virüs görüldü.