Son dakika… Büyük umutlarla kurulan coronayla mücadele timinde Covid-19 şüphesi

Dünya çapında 4 milyondan fazla vakanın görüldüğü corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD bir şok daha yaşadı… Kabaca bir hesaplama ile dünya üzerindeki her 4 vakadan 1’inin görüldüğü ABD’de Başkan Donald Trump’ın kurduğu coronayla mücadele timinde görevli üç kritik isim Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Bu isimler arasında Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Dr. Robert Redfield, ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi Komeri Stephen Hahn ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin bulunduğu açıklandı.

Redfield’in 2 hafta boyunca evinden internet ortamında çalışacağı belirtilirken, başarılı bilim insanının Beyaz Saray’daki corona virüsü tespit edilen bir kişiyle temas ettikten sonra bu kararı aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Redfield’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

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ABD’nin en önemli kurumlarından biri olan FDA’nın komiseri Stephen Hahn’ın da Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikten sonra evde karantina altına alındığı belirtildi. Hahn’ın corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

FAUCI’NİN RİSKİ DÜŞÜK

Beyaz Saray’ın oluşturduğu ekipteki en önemli figür olarak tanınan ve dünya kamuoyunun tanıdığı Anthony Fauci’nin de evinde karantinaya başladığı belirtildi. Fauci’nin Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtilirken düzenli olarak test yapılacağı da vurgulandı. 79 yaşındaki bilim insanının corona riskinin düşük olduğu da belirtildi.

Fauci’nin karantinasının “modifiye edilmiş” olduğu açıklandı. Riskin diğer yetkililere daha düşük olduğunu söyleyen Fauci, evden çalışacağını ve 14 gün boyunca maske giyeceğini söyledi. Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki ofisine de gideceğini çünkü oradaki tek çalışanın kendisi olduğunu söyleyen Fauci, her gün test yaptıracağını da vurguladı.

Cuma günü Trump, Beyaz Saray’daki bir çalışanda corona virüsü tespit edildiğini açıklamış ve bu ismin ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller olduğunu söylemişti. Geçen hafta içerisinde Trump’ın valelerinden birinde de corona tespit edilmişti.