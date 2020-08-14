Son dakika… Çavuşoğlu: Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in daveti üzerine İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Bern’de mevkidaşı Bakan Cassis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşme sonrasında Çavuşoğlu ve Cassis basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’deki gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır. Fransa gerginliği artırmaktan kaçınmalı” dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, İsviçre’nin Doğu Akdeniz’deki gerilim için arabulucu rolü üstlenmeyi teklif ettiğini söylerken, Türkiye’nin bunu prensipte kabul ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyunu desteklemeli” ifadesini kullandı.