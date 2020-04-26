Son dakika… Corona virüsü Almanya’daki Türkler arasında evlilik krizi yarattı

Corona salgınının vurduğu bir kesim de, Almanya'da yaşayan Türkler'in, “Türkiye'den evlenip yanlarına getirmek istediği, eşleri oldu. Eşler aylardır, ayrı ülkelerde yaşıyor ve ne zaman bir araya gelebilecekleri de belli değil.

Türkiye'den yılda yaklaşık 14 bin kişi, Almanya'daki Türk ya da çifte vatandaşlar Türk kökenlilerle evlendikten sonra, Aile Birleşimi vizesi ile Almanya'ya gidiyor.

Bu kişilerin vize alabilmesi için tek şart, Almanca kursuna gidip A1 düzeyinde Almanca öğrenebilmeleri. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle, hem kurslar hem de “okuma, yazma, anlama, anlatma” bölümlerini içeren sınavlar ertelendi.

Sınavların ertelenmesiyle birlikte çiftler Almanya’da bir araya gelemedi. Evlenme işlemleri bitmiş, düğün yapılmış, aradan aylar geçmiş olmasına rağmen şimdi çiftlerin arasına “Corona” girmiş oldu.

Almanya, corona virüsü salgını başlayınca 18 Mart- 31 Mayıs arasında dil kursu ve A1 Aile Birleşimi Sınavları'nın yapılmayacağını duyurmuştu. Bunların ne zaman açılacağı da henüz belli değil.

“BU YIL İSTİSNA OLSUN”

Konuyu inceleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Almanya'nın Berlin Büyükelçisi Martin Erdmann'a mektup yazıp randevu talep etti. Çakırözer, “Bu insanlar evlenmiş, yuva kurmuş. Ancak şimdi, Aile Birleşimi için şart olan Almanca Dil Sınavları yapılmıyor. Bu nedenle de, insanlar Almanya vizesi alamıyor. Yılda 15 bine yakın Aile Birleşimi vizesi veriliyordu. Şimdi bu corona nedeniyle durmuş durumda. Binlerce mağdur var” dedi.

Erdmann'la görüşmesinde, “Zaten Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın hukuka aykırı bulduğu” sınavların, bu yıl istisna olarak “yapılmamasını” isteyeceğini belirten Çakırözer, “Bu bir insanlık dramıdır. Aileyi kimse bölmemeli. Toplumun temel direği ailenin böyle bölünmemesi için çözüm bulunmalı. Şimdi kurslar ve sınavlar başlasa, yığılma olacağı için yine binlerce kişi giremeyecek, mağduriyet yaşanacak. Almanya'dan, bu yıl A1 sınavsız istisnai olarak Aile Birleşimi talep edeceğim” diye konuştu.

