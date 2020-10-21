Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona virüsü vaka sayısı artıyor, Türkiye’de karantina ve kısıtlama gündemde

Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi... Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Türkiye'de corona virüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşünülüyor" dedi.

Güncellenme: 14:43, 21/10/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü vaka sayısı artıyor, Türkiye’de karantina ve kısıtlama gündemde

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü bütün dünyada etkisini artırmaya devam ediyor…

Türkiye’de Eylül ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği corona virüsü ile ilgili kritik bir iddia İngiltere merkezli Reuters haber ajansından geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.

İsmini açıklamayan yetkili, “Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” dedi.

Pazartesi günü 2.026 yeni vakanın açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan yetkili, okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceği ve buna göre bir karar alınacağını dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili semptom göstermeyen çok insanın olduğunu söylerken, “Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır” dedi. Bu yetkili, yeni sokağa çıkma yasağının daha dar ölçekli olacağını dile getirerek ekonominin korunmaya çalışılacağını aktardı.

“YASAKLAR İÇİN ÇOK BEKLEMEYECEĞİZ”

Yetkili, “Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan bir başka yetkili de, Ankara ve İstanbul’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını öne sürdü.

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü salgınında son durum: Avrupa'da on binlerce yeni vaka...Corona virüsü salgınında son durum: Avrupa'da on binlerce yeni vaka... İlginizi ÇekebilirTürkiye'de denemeleri yapılan Covid-19 aşısında umut verici gelişmeTürkiye'de denemeleri yapılan Covid-19 aşısında umut verici gelişme
Ankara Avrupa Çin Corona Haber İngiltere istanbul İtalya Pazartesi Sağlık son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:30,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more