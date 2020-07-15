Son dakika… Corona virüsünde son durum: Sadece bir eyalette Türkiye’den çok Covid-19 vakası var

Corona virüsü salgınıyla mücadele devam ederken dünyanın farklı bölgelerinden korkutucu haberler geliyor… Dünya çapında vaka sayısı 13.4 milyonu geçerken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 581 bini aştı.

Salgının merkez üssü olarak bilinen ve dünya çapındaki her 5 vakadan 1’inin gerçekleştiği ABD’de son 24 saat içerisinde 67 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildi. Ülke tarihinin en yüksek günlük vaka sayısı açıklanırken özellikle Florida’daki artış korkutucu seviyelere ulaştı.

Vaka sayısının son 1 haftadır durdurmak bir yana yavaşlatılamadığı Florida’da da son 24 saat içerisinde 9 binden fazla vaka tespit edildi. Florida’da toplam vaka sayısı 292 bin seviyesine çıktı. Böylelikle Florida’daki toplam vaka sayısı, ABD, Güney Afrika, İspanya, Meksika, Şili, Peru, Rusya, Hindistan, Brezilya haricindeki bütün ülkeleri geride bırakmış oldu.

TÜRKİYE’DE 33 GÜN SONRA MÜJDELİ HABER

Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosu dün gece açıklandı. Güncel verilere göre, son 24 saatte yapılan 43 bin 231 testle birlikte toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178'e ulaştı.



Son 24 saat içerisinde tespit edilen 992 vakayla beraber toplam vaka sayısı da 214 bin 993'e çıktı. Son 24 saatte Covid-19’a bağlı sebeplerle 20 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı ise 5 bin 402'ye yükseldi.



Verilere göre, bugün 1.049 hasta, toplamda ise 196 bin 720 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.204, toplam entübe hasta sayısı da 396 oldu.

ALARM SEVİYESİ 4’E ÇIKTI

Corona virüsü salgınının tekrar artış gösterdiği Japonya’nın başkenti Tokyo’da yetkililer yeni bir adım atma çabası içerisinde. Japon yetkililer, corona virüsü alarm uyarısını dördüncü seviyeye çıkarma kararı almayı görüşmeye başladı.

Yetkililer bu alarm uyarısı ile birlikte yeni ve daha sıkı önlemler almayı beklerken ikinci bir dalganın da önüne geçilmesini hedefliyor.

133 MİLYON TECRİTTE

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da Covid-19 vaka sayısı 900 bini geçince yeni önlemler alınmaya başlandı. Resmi verilere göre en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke olan Hindistan’da Covid-19’a bağlı ölüm sayısının da 23.727’ye çıkmasıyla birlikte 133 milyon insan tecrit altına alındı.

Ülkenin kuzeyindeki 125 milyonluk Bihar eyaletinde 15 günlük karantina yasağı getirilirken ülkenin 8 milyon nüfusa sahip bilişim merkezi Bangalore’da da 2 haftalık sokağa çıkma yasağı kararı alındı.