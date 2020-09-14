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Son dakika… Coronaya yakalanan Berlusconi taburcu oldu: Yine paçayı kurtardım

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi corona virüsü nedeniyle kaldırıldığı hastaneden bugün çıktı. Berlusconi kameraların karşısına geçerek, "Büyük memnuniyetle kendime 'Yine paçayı kurtardın' dedim" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
13:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Coronaya yakalanan Berlusconi taburcu oldu: Yine paçayı kurtardım

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, geçtiğimiz günlerde salgından etkilenen isimler arasına uluslararası siyasetin yakından tanıdığı bir isim de eklenmişti

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi corona virüsüne yakalanırken, Milano'nun kuzeyindeki Arcore'de bulunan evinde karantinaya girmişti.

Berlusconi hastane önünde açıklamalarda bulundu.

Ancak durumu kötüleşen 83 yaşındaki Berlusconi, 4 Eylül’de hastaneye kaldırıldı. Doktor Alberto Zangrillo, Berlusconi’de zatürre başlangıcı olduğunu ve gerekli tüm tedavinin yapılacağını açıkladı.

10 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Aradan geçen 10 günlük sürede tedaviye olumlu yanıt veren Berlusconi, bugün Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nden taburcu oldu. Hastane önünde kameraların karşısına çıkan siyasetçi, yüzleri gülümseten bir açıklamada bulundu.

Berlusconi, “Kendime büyük bir memnuniyetle dedim ki ‘Yine paçayı kurtardın’. Her birimiz başkalarına virüs bulaştırma konusunda risk taşıyoruz. Herkese sorumlu davranma konusundaki çağrımı tekrarlıyorum” dedi.

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Son güncelleme: 13:38 14.09.2020
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