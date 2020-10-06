Son dakika… DSÖ’den Türkiye’ye corona virüsü övgüsü

Dünya çapında 35 milyondan fazla insanı hasta eden Covid-19 ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik bir açıklama geldi… Salgının başladığı günden beri önceden duyurduğu sanal basın toplantılarını gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü, bugün 11:00’de düzenlenmesi gereken basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

DSÖ’nün Avrupa Bürosu tarafından düzenlenmesi planlanan toplantının iptalini basın mensuplarına bir e-posta ile duyuran DSÖ’nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge’nin açıklamalarına yer verildi.

Avrupa ülkelerinin pandeminin yayılmasını yavaşlatmak için aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Türkiye’ye özel bir bölüm ayrıldı.

DSÖ’nün gazetecilere gönderdiği e-postada Kluge’nin sözlerine yer verildi. Kluge, Birleşik Krallık, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için ciddi adımlar attığını söylerken Türkiye hakkında da övgüyle bahsetti.

“TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA ÇOK İYİ KULLANILDI”

Kluge, “Türkiye’de sosyal medya anketleri, toplum ile iletişim için kullanıldı ve halkın corona virüsünden korunmak için önlemlerin anlaşılması ve gelişen Covid-19 politikalarının bilgilendirilmesi için uygulandı. Bu destekleyici iletişim ve hizmetler, halkta pozitif geri dönüş sağladı” yorumunu yaptı.

Öte yandan DSÖ’nün hazırladığı kapsamlı raporda da Türkiye hakkında, “DSÖ’nün Türkiye ofisi insanlara ‘Sağlığını korumak için ne yapıyorsun’ gibi sorular sorarak Twitter üzerinden anketler yaptı. Bu tür düşük bütçeli hamleler insanların kendi davranışları hakkında eleştirel düşünmesini ve bu pandemi günlerinde sosyal çevreleriyle etkileşimleri üzerine kafa yormalarını sağladı” yorumu yapıldı.

Kluge, Ramazan döneminde birçok ülkenin salgının önlenmesi için yeni çözümler bulduğunu hatırlatırken benzer bir durumun Noel döneminde de uygulanmasını beklediklerini söyledi.