Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü salgınını pandemi ilan etti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 4 bin 300’den fazla insanın ölümüne, 121 binden fazla insanın karantina altına alınmasına neden olan Corona virüsüyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü, 125’ten fazla ülkeye yayılan Corona virüsü salgınını pandemi ilan etti.

Reuters’te yer alan habere göre, Corona virüsüne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, İran’daki durumun çok ciddi olduğunu, karantina altına alınanların daha fazla gözetim altında tutulması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros, dün yaptığı açıklamada, virüsün pandemi durumuna gelme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu belirtmişti.

PANDEMİ NEDİR? Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

Corona virüsünde son durum:

Yeni açıklanan bilgilere göre, Bulgaristan ve İsveç’te virüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti. Almanya’da ölü sayısı 3’e yükselirken, Avrupa’da Corona’nın kaynağı olarak görülen İtalya’da vaka sayısı 10 bini aştı.

Bulgaristan ve İsveç’ten önce Panama, Endonezya, Belçika, Arnavutluk'ta ilk ölümlü vakanın gerçekleştiği, Moldova’da ise okulların tatil edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER Komşu Bulgaristan'da ilk ölüm!

İngiltere

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’in Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dorries’in kendini evinde karantina altına aldığı öğrenildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dorries’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileyerek, Dorries’in doğru olanı yaptığını belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta toplam Corona virüsü vaka sayısı 383’ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya ulaştı.

İran

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Corona virüsü (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki Covid-19 onaylanmış vaka sayısının 9 bin'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 958 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, “Bunlardan 64'ü hayatını kaybetti. Böylece toplam ölenlerin sayısı 354'e ulaştı” dedi. Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının İran'ın başkenti Tahran'da kaydedildiği belirterek, ülkede Corona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 959 kişiye ulaştığını söyledi.

Afganistan

Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Wahid Mayar, Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan’ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde ilk vakanın ortaya çıktığını, böylelikle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Samangan'daki ilk vakanın birkaç gün önce İran'dan dönen bir kişide görüldüğü ve karantina altına alındığı duyuruldu. Hastalığın ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana en az 10 kişinin ise Corona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.

Ukrayna

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Mart ayı sonuna kadar karantinaya alınacağı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, şehrin Mart ayı sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu.

Kliçko açıklamasında, Kiev'de bulunan ana okullarının, okulların, üniversitelerin, konferans salonlarının, eğlence merkezlerinin, sinema ve tiyatroların da Mart ayı sonuna kadar kapalı tutulacağını ifade etti.

Ay sonunda yapılacak olan değerlendirme ile, karantina uygulaması yeniden değerlendirilip tekrar gözden geçirilerek bir karara bağlanacak.

Gürcistan

Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze’de Corona virüs teşhis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Nozadze'nin yaptırdığı test enfeksiyonu doğruladı. Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı doktorların gözetiminde tedavisine devam edecek” denildi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

İLGİLİ HABER Okullar tatil edilecek mi? Bakan Koca'dan Corona virüsü açıklaması