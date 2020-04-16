Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması: Ülkeleri tek tek saydı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği polemikle gündem olan Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş bir Türkiye açıklaması geldi.

Geçen hafta içinde de Türkiye ile ilgili bir açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, güncel durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kluge, gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu söylerken, “Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var” dedi.

Dr. Kluge açıklamalarına, “Gelecek 2 hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek” sözleriyle devam ederek “Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde” ifadesini kullandı.

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