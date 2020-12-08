Son dakika… FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşılar için verilecek resmi onayda. Pfizer ve BioNTech’in beraber geliştirdiği corona virüsü aşısı, onay süreci için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurmuştu.

FDA, aşıyla ilgili incelemelere dair bugün ilk analizlerini paylaştı. Reuters’ın aktardığı ilk bilgilere göre aşının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık problemi olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için eldeki verilerin yeterli olmadığı belirtildi.

SON DOZDAN 7 GÜN SONRA ETKİLİ

Aşının ilk dozu uygulandıktan sonra koruma oranının yüzde 52 olduğu belirtilirken, ikinci dozun uygulanmasından sonra ise bu oranın yüzde 94’e ulaştığı vurgulandı. Son dozun vurulmasından 7 gün sonra ise, aşının hastalığı önlemede oldukça etkili olduğu düşünülüyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan aşıyla ilgili verilerin raporlama aşaması sırasında 4’ü plasebo grubundan olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşı uygulanan ve hayatını kaybeden kişilerden birinin obezite problemi ile damar sertliği yaşadığı, ilk dozdan üç gün sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.