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Son dakika… Hain saldırının ardından Rusya’dan flaş açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İdlib'de Mehmetçiğe yönelik hain saldırının ardından konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, Türkiye ile Rusya ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
14:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hain saldırının ardından Rusya’dan flaş açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Militan grupların Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği eylemlerden hâlâ endişe duyuyoruz” açıklaması yaptı.

Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İdlib saldırısının ardından henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini fakat bunun hızlı bir şekilde organize edilebileceğini söyledi.

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan flaş bir iddia gelmişti. Reuters haber ajansının Rus TASS haber ajansından aktardığı habere göre; Türkiye, İdlib'deki operasyonları konusunda Rusya'yı uyarmadı. Moskova’dan gelen bu açıklamada, rejim güçlerinin bu nedenle Türk askerlerini hedef aldığı ifade edildi.

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Son güncelleme: 15:08 03.02.2020
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