Son dakika… İran’da 5.9 büyüklüğünde ikinci deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 19.00’da İran’ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.1 kilometre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde yine Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Akşam saatlerinde korku dolu anlara sebep olan deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı kaçtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğunu tedavi etiği sırada depreme yakalanan Adnan Çetin isimli vatandaş korkuyla dışarı kaçtıklarını söyledi.

Çetin, “İçeride muayene oluyorduk, oğlumun sonucunu gösterirken baktım, ayaklarımız birden sallanmaya başladı. Doktora dedim kaçalım, deprem oldu, gerçekten iyi sallandık. Çocuklar çok korktu, mahalleyi aradım evdekiler daha çok sallanmış, hemen hiç beklemedik dışarı çıktık, ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.

HOY’DAKİ DEPREM VAN’I VURDU: 9 ÖLÜ

İran'ın Hoy şehrinin Kotur ilçesinde sabah 08.53 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde toplam 37 artçı sarsıntının meydana geldiği açıklanmıştı.

Hoy kentindeki deprem, Van'da can ve mal kaybına neden oldu. Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedilen deprem Başkale'nin Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Özpınar mahallelerinde ise yıkımlara neden oldu.

Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde deprem maddi hasara yola açarken; Özpınar Mahallesi’nde ve Güvendik Mahallesi’nde toplam 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AFAD, UMKE ve ambulansların sevk edildiği bölgede enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 31 kişi Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 6 kişi ise Van'a sevk edildi. (İHA)

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