Son dakika… İsrail’den flaş corona hamlesi: Erkenden aşıları alacaklar

Corona virüsü birçok ülkede ikinci dalga halinde etkisini göstermeye başlarken, İsrail’den flaş bir hamle geldi… Birçok şirket ve ülkenin adeta hem üretiminde hem de temin edilmesinde yarışa başladığı corona virüsü ilacı ve aşısı ile ilgili şaşırtan bir haber İsrail basınından geldi.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, İsrail hükümetinin Moderna isimli şirket ile büyük ölçüde anlaştığını ve gelecek ay son klinik testlerin yapılacağı aşıyı satın almaya çok yakın olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna’nın gelecek ay üçüncü faz klinik testlere başlayacağını aktarırken, İsrail’in de bu aşıya sahip olan ilk ülkelerden biri olmak istediğini dile getirdi.

İLK SONUÇLAR CESARET VERİCİ

Temmuz ayında üçüncü fazda denemelerin başlayacağı aşının 30 bin insan üzerindeki etkilerinin gözlemleneceği belirtilmişti. Şu an geliştirilen diğer aşılardan daha hızlı bir şekilde denemelerin sürdüğü aşıyı üreten Moderna, ABD hükümetinden 483 milyon dolarlık fon almış ve 18 Mayıs’ta 8 insan üzerinde yapılan ilk sonuçları, “Cesaret verici” olarak duyurmuştu.

Şirket 100 mikrogramlık dozların işe yaraması durumunda yılda minimum 500 milyon doz maksimum da 1 milyar doz üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu duyurmuştu.

OXFORD’DA ÜRETİLEN AŞI İÇİN YARIŞ BAŞLADI

Avrupalı ilaç firması Astra Zeneca, ürettiği corona virüsü aşısının satışı konusunda Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ile anlaştığını duyurdu.

İngiltere merkezli şirket corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının, teslimatı 2020 yılının sonunda olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

400 milyon doza kadar çıkan bir anlaşmanın sağlandığını belirten şirket yetkilileri başlangıç olarak kâr amaçlı bir satışın söz konusu olmadığını belirtti. Oxford Üniversitesi'nin laboratuvarlarında geliştirilen aşının kısa bir süre içinde bütün Avrupa ve sonrasında dünyada erişilebilir olacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İtalyan Sağlık Bakanı Speranza, aşının sonbaharın sonlarına doğru tamamlanmasını beklediklerini söyledi.