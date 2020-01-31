Son dakika: İşte Kızılay eliyle Manhattan’da yükselen süper lüks öğrenci yurdu

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık bağış kamuoyunda büyük tepki gördü. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader'in açıklamasıyla bağışın, New York merkezli TÜRKEN'e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) aktarıldığı ve bir yurt inşaatında kullanıldığı anlaşıldı.

SÖZCÜ, yurdun detaylarına ulaştı. ENSAR ve TÜRGEV tarafından 2014 yılında kurulan TÜRKEN Vakfı tarafından yaptırılan yurt dünyanın en pahalı emlak stokunun bulunduğu Manhattan'da inşa ediliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E KOMŞU

2014 yılında New York'ta kurulan TÜRKEN'in, süper lüks öğrenci yurdu Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli kuruma bir adım mesafede.

ARSA 90 MİLYON LİRAYA ALINDI

Türken Evi adlı proje, 2'nci Bulvar'la ile 41'inci Cadde'nin kesiştiği noktada 90 milyon lira (15.5 milyon dolar) satın alındığı belirtilen eski bir binanın arazisine yapılıyor. Projenin toplam maliyeti ve finansmanın kaynağı açıklanmıyor. Bir kısmı Kızılay üzerinden yapılan bağışla karşılandı ancak kalan miktar için kimlerin bağış yaptığı bilinmiyor.

YABANCI ÜLKELERDEN BAĞIŞ YASAK

ABD yasalarına göre vakıflar, yabancı ülkelerden direkt bağış alamıyor. Bu durumda Başkentgaz'ın gönderdiği bağışın, Kızılay ve Ensar'dan sonra mutlaka ABD'de kayıtlı bir başka kişi ya da kuruma aktarılmış olması gerekiyor. ABD kayıtlarında sadece 2017 yılında TÜRKEN'e yapılan bağışların 43.6 milyon doları geçtiği de haberler arasında.

220 KAPASİTELİ KADIN-ERKEK KARMA YURT

“Perkins & Will” mimarlık firması tarafından tasarlanan kule 21 kat olacak. Kadın-erkek karma şekilde planlanan 220 kapasiteli yurtta, Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden müslüman öğrencilere hizmet verilecek. Binada, mescit, rekreasyon alanı, ofis, çok amaçlı salonlar yer alacak.

NEW YORK BELEDİYESİ MÜHÜRLEDİ

TÜRKEN Evi inşaatının geçen günlerde mühürlendi. Tele1 internet gazetesinden Yılmaz Polat'ın haberine göre, dört ayrı şikayette, ‘inşaatın etrafında güvenlik ağı olmadığı, acil durumlarda tek çıkış bulunduğu, bu çıkışın da önünde inşaat artıkları bulunduğu, inşaat sahasının bakımsız olduğu, çalışma saatleri dışında çalışıldığı, hafta arası saat 7'den önce çalışmaya başlandığı, çimento kamyonunun bir arabaya çarpıp zarar verdiği, kaldırıma yayıldıkları, geceleri ışık koymadıkları, yayaların sokakta yürümek zorunda kaldığı, inşaatın izinsiz hafta sonları da devam ettiği” belirtildi. İnşaatın bu nedenle geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

SİNİRLİOĞLU TEMEL ATTI

TÜRKEN Evi'nin temeli 26 Kasım 2018'de atılmıştı. Törene Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Başkonsolos Alper Aktaş, TÜRKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan ve Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams katılmıştı.