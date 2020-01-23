Son dakika… Kraliçe Elizabeth onayladı! İngiltere AB’den ayrılıyor

Brexit tasarısı, önce Avam Kamarası’nda ardından da Lordlar Kamarası’nda görüşülmüştü. Görüşmelerin ardından İngiltere Parlamentosu tasarıyı onaylamıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Brexit ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Brexit Sekreteri Steve Barclay, Kraliçe Elizabeth’in Avrupa Birliği’nden ayrılmayı onayladığını duyurdu.

Tasarıya göre Avrupa Birliği’nden ayrılacak İngiltere,

* Avrupa Birliği’nde yaklaşık 30 milyar sterlin ödeyecek

* Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının hakları koruyacak

* İrlanda Denizi’nde gümrük noktası oluşturacak

Bu yılın sonuna kadar geçiş sürecine girecek olan İngiltere, Avrupa Birliği kurallarına uymayı sürdürecek.

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BREXİT SÜRECİ

Birleşik Krallık’ta, Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı.