Son dakika… Lübnan’da yeniden Hariri dönemi! Hükümet kurma görevini aldı

Lübnan’da ekonomik kriz ve yolsuzluk karşıtı protestolar nedeniyle geçtiğimiz yıl istifa eden Başbakan Saad Hariri göreve geri dönüyor.

Hariri’nin istifasından bu yana ülkedeki kaos ortamı bir türlü dinmiş değil. Başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen amonyum nitrat patlamasının ardından 190 kişi hayatını kaybetmiş ve kriz daha da büyümüştü.

DİYAB VE EDİP DİRENEMEDİ



Yaralar sarılmaya çalışılsa da Hariri’den koltuğu devralan ancak baskılara dayanamayan Başbakan Hasan Diyab görevi bıraktı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn yeni hükümet kurulana kadar Diyab'dan görevini sürdürmesini istese de bu talebi karşılık bulmadı.

Ardından Lübnan'ın Almanya Büyükelçisi Mustafa Edip yeni hükümeti kurması için görevlendirildi. Ağustos ayının sonunda Başbakan olan Edip, kabineyi oluşturmada engellere takılınca 29 Eylül’de istifa etti.

Bugün ise aradan geçen yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından ibreler yeniden Hariri lehine döndü. Cumhurbaşkanı Avn, Diyab’dan boşalan koltuğa Hariri’nin geleceğini açıkladı. Hükümet kurma görevini alan Hariri’nin en kısa sürede harekete geçmesi bekleniyor.

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