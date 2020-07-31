Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… NASA duyurdu: Mars’a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye’de

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) resmi internet sitesi ve resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak uluslararası kamuoyunu heyecanlandırdı... NASA, Kızıl Gezegen lakaplı Mars üzerindeki Jezero Krateri'ne çok benzeyen bir oluşumun Dünya üzerinde de olduğunu duyurdu. NASA, Jezero Krateri'nin benzerinin Türkiye'nin en önemli doğa harikalarından Salda Gölü'nde olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… NASA duyurdu: Mars’a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye’de

“Mars’a giderek Jezero Krateri’ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye’deki Salda Gölü’nü”… bu ifade dünyanın en önemli uzay araştırmalarının yapıldığı ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) resmi internet sitesinde paylaşıldı.

NASA yetkilileri hem resmi internet sitesinde hem de resmi Twitter hesabı üzerinden Salda Gölü ile Mars’taki Jezero Krateri’nin birbirine benzediğini aktardı. NASA yetkilileri, “Farklı gezegenlerde olsalar da Salda Gölü mineral ve coğrafi olarak Mars’taki kurumuş göl yatağıyla büyük benzerliklere sahip. Bilim insanları Salda Gölü’nü anlayarak Mars 2020 görevinin rehberini oluşturmaya çalışıyor” açıklamasını yaptı. Mars’a gönderilecek Perseverance mekiğinin arkasındaki isimlerden biri olan Purdue Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Briony Horgan, “Salda Gölü’nü ziyaret ederken en müthiş şey, sanki tarihi Jezero Gölü’nün kıyısında duruyormuş gibi hissetmeniz” dedi.

Jezero Krateri (2017)

Bilim insanları arasında yer alan Brad Garczynski de, “Karbonatlar o coğrafyada yaşamış nesneleri muhafaza etmede çok önemli bir görev üstleniyor. Mikroplar, organizmalar ve benzeri şeyleri bulabiliyoruz. Fakat Jezero’ya gitmeden önce Dünya üzerinde bu karbonatların nasıl oluştuğunu ve nasıl muhafaza ettiğini öğrenmemiz gerek. Mars’ta yaşam izi aramadan önce bunlara odaklanmalıyız” ifadesini kullandı.

Salda Gölü (2020)

NASA, Salda Gölü’nün Dünya üzerinde karbonat ve benzeri formasyonlar olan tek göl olduğunu duyururken, hem Salda Gölü’nün sahillerindeki beyazlık ile Jezero’daki karbonat minerallerinin benzerlik gösterdiğini açıkladı.

ABD Bilim bilim insanı Dünya internet Mars NASA son dakika Türkiye Twitter uzay
Son güncelleme: 15:32 31.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more