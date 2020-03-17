Son dakika… Pompeo: Türk askerlerini Rusya öldürdü

Gündemdeki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Suriye’deki şehitleriyle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

İdlib bölgesinde rejim destekli güçlerin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleriyle ilgili konuşan Pompeo, “Rusların onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. Türkiye’ye çeşitli destekleri sağlamak üzere değerlendirmelerimiz sürüyor” mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?



Suriye’nin İdlib bölgesinde gözlem noktaları bulunan Türkiye’nin buradaki askerlerine Esad rejimi tarafından çeşitli saldırılar düzenlenmişti. Son olarak gerçekleştirilen hava saldırısında 34 askerimiz şehit düşmüş saldırıyla ilgili uluslararası kamuoyunda Esad rejimi ile birlikte Rusya da suçlanmıştı.