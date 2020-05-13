Son dakika… Remdesivir için kritik anlaşma! 5 şirket 127 ülke için üretecek

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede aşı ve ilaç araştırmaları aralıksız devam ediyor. Ebolaya karşı geliştirilen ve corona tedavisinde de etkili olduğu öne sürülen remdesivir ilacıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İlacın maliyeti ve dünyaya dağıtımıyla ilgili spekülasyonların artmasının ardından, üretici şirket Gilead’dan çarpıcı bir hamle geldi. ABD merkezli şirket, beş ilaç üreticisiyle remdesivir üretimi için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Varılan anlaşmayla Hindistan ve Pakistan merkezli fabrikalarda 127 ülke için remdesivir üretileceği belirtiliyor.

HAKLARI İÇİN PARA ALMAYACAKLAR



Bu hamlenin amacının orta ve düşük gelirli ülkelerin ilaca ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Gilead yönetimi, ücret politikasını da üretimi yapan firmaların kendilerinin belirleyeceğini duyurdu.

Söz konusu şirketlerin remdesivirin hakları için Gilead’a herhangi bir ücret ödemeyeceği, bu durumun başka bir ilacın onay alması ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum kararını kaldırması halinde değişebileceği vurgulandı.

Gilead, yıl sonuna kadar 1 milyon kişinin tedavisine yetecek kadar ilacı üretmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

32 BİN TL FİYAT İDDİASI



ABD'de Boston merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Klinik ve Ekonomik Değerlendirme Enstitüsü (ICER), geçtiğimiz günlerde remdesivir ilacının fiyatlandırmasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atmıştı.

ICER, ilacın onay alması halinde 10 günlük dozunun 10 dolara (yaklaşık 70 TL) mal edilmesine rağmen 4 bin 500 dolara (yaklaşık 32 bin TL) satılabileceğini öne sürmüştü. Gilead’ın yaptığı son anlaşmanın bu iddiaların ardından gelmesi de dikkat çekti.

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