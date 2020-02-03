Son dakika… THY’den Corona virüsü ve Çin kararı: Ay sonuna kadar durduruldu

THY, Çin’in 4 şehrine düzenlenen seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurma kararı aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan THY, şunları belirtti:

* Değerli yolcularımız, tüm hizmet süreçlerimizde önceliğimiz daima siz değerli misafirlerimizin güvenliği olmuştur.

* Bu sebeple Korona virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirmek amacıyla; Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xi’an şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi, 2020 yılı şubat ayı sonuna kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız.

* Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.