Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… THY’den Corona virüsü ve Çin kararı: Ay sonuna kadar durduruldu

THY, Corona virüsü nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xi'an şehirlerine düzenlenen seferlerin 2020 yılı şubat ayı sonuna kadar durdurulma kararı alındığını duyurdu.

17:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… THY’den Corona virüsü ve Çin kararı: Ay sonuna kadar durduruldu

THY, Çin’in 4 şehrine düzenlenen seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurma kararı aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan THY, şunları belirtti:

* Değerli yolcularımız, tüm hizmet süreçlerimizde önceliğimiz daima siz değerli misafirlerimizin güvenliği olmuştur.

* Bu sebeple Korona virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirmek amacıyla; Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xi’an şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi, 2020 yılı şubat ayı sonuna kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız.

* Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERÇin'den korkutan corona virüs rakamı: Doğruysa durum vahimÇin'den korkutan corona virüs rakamı: Doğruysa durum vahim
aile Çin istanbul son dakika Şubat ayı THY
Son güncelleme: 18:11 03.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more