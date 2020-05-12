Son dakika… Trump corona sorusuna dayanamadı apar topar toplantıyı bitirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü düzenlediği basın toplantısı uluslararası kamuoyunun birinci gündem maddesi oldu. Düzenlenen basın toplantısında CBS News’ün Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang’ın kendisine yönelttiği, “ABD ölüm sayılarını ve corona verilerini neden bir yarışma gibi kullanıyor üstelik insanlar ölürken” sorusuna Trump çok sert yanıt verdi.

Canlı yayınlanan ve birçok medya kuruluşunun hazır bulunduğu basın toplantısında, “Bunu Çin’e sorun” diyen Trump daha sonra bu sorunun uygunsuz olduğunu söyledi. Kendisine yanıt vermek isteyen gazeteciyi dinlemeyen ve mikrofonunu kapatan Trump sonraki soruyu sorması için başka bir gazeteci seçti.

CNN’in Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins’e seslenen Trump’ın sözünü Jiang kesti. Jiang, “Efendim neden bana öyle bir şey dediniz” diye sorunca Trump da, “Ben bunu sana söylüyorum fakat bunu özellikle herhangi birine söylemiyorum. Bunu uygunsuz soru soranlara söylüyorum” dedi.

Jiang da sorunun uygunsuz olmadığını söylese de Trump’ın söz verdiği Collins’e söz hakkı tanımadan toplantıyı bitirdi. ABD kamuoyunda ve sosyal medyada Trump’ın bu davranışının çok uygunsuz ve gereksiz olduğuna dair açıklamalar yapıldı.