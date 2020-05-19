Son dakika… Trump’tan bomba itiraf: Corona ilacı alıyorum

Corona salgınını aylar önce umursamayan ve “havalar güzelleşince geçer” diyen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldiği gazetecilere flaş açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Covid-19’a karşı vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirdiği iddia edilen sıtma ilacını birkaç haftadır aldığını söyledi.

ABD’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarından Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Ofisi’nin “tehlikeli ve Covid-19’a karşı işe yaradığı kesin değil” diyerek Nisan ayından beri uyarılarda bulunduğu hidroksiklorokin isimli ilacı kullandığını söyleyen Trump, “Bu ilacı ne kadar insanın aldığını bilseniz şaşarsınız… Hastanelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının birçoğu bu ilacı alıyor” dedi.

Trump sözlerine, “Ben de bu ilacı alıyorum. Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum” diye devam etti.

“KALP RİTMİNİ BOZABİLİR”

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ilacı övmek ve öne çıkarmak için çalışanlarına baskı yaptığına dair iddialar önceki gün uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.

ABD’nin gıda, ilaç ve sağlık konusundaki en yetkin kurumu olan Ulusal Gıda ve İlaç Ofisi, salgının hız kazandığı günden beri, bu ilacın etkisinin çok düşük olduğunu açıklayarak, “Hastane ortamı ya da klinik denemeler haricinde bu ilacın kullanılması tehlike yaratır. Kalp ritmi problemlerine sebep olabilir” açıklamasını yapmıştı.

TRUMP’TAN DSÖ’YE TEHDİT

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) çok sert bir dille tehdit etti… Trump, “Eğer Dünya Sağlık Örgütü gelecek 30 gün içerisinde büyük değişiklikler yapmazsa ABD, fonlarını kalıcı olarak durduracaktır” dedi.

Trump DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus’a bir mektup yazdığını söylerken bu mektupta, “Sizin ve kurumunuzun bu salgınla mücadelede aldığı yanlış kararları ve yaptığı hataları açıkça tekrarladık ve bu hatalar dünyaya çok ciddi sonuçlar doğurdu. Dünya Sağlık Örgütü’nün ilerlemesi için yapacağı tek şey Çin’den bağımsızlığını ilan etmektir. Bir an önce harekete geçmelisiniz. Kaybedecek zaman yok” ifadesini kullandı.