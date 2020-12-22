Son dakika… Türkiye dünya genelinde 15 sıra geriledi: Corona virüsü salgınında buralarda olmayın

Dünya çapında 77 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili kapsamlı bir analiz ABD merkezli Bloomberg’den geldi. Bloomberg salgının başladığı günden beri hazırladığı “Covid’le Başa Çıkma Listesi”nin güncel versiyonunu paylaştı.

Corona virüsü salgınına karşı en iyi siyasi hamleleri yapan ve en iyi sağlık hizmetlerini sunarak vatandaşlarını koruyan ülkeleri sıralayan Bloomberg’in sıralamasında büyük değişiklikler yaşandı.

FARKLI METRİKLER KULLANILDI

Bloomberg bu listeyi 10 farklı metrik kullanarak geliştiriyor. Bunlar arasında corona virüsü test yapabilme yeterliliği, ölüm oranı, vaka sayısının artışı, yerel sağlık sisteminin kapasitesi, dolaşma özgürlüğü ve ekonominin salgına karşı durumu gibi noktalar bulunuyor.

Bütün sınırlarını kapatan, corona virüsü aşısı anlaşmalarına imza atarak halkı rahatlatan Yeni Zelanda, “Covid döneminde olunması gereken ülke” olarak açıklandı. Tayvan, Avustralya, Norveç ve Singapur da Yeni Zelanda’yı takip etti. Özellikle soğuk hava şartları dolayısıyla listede üst sıralada yer alan Japonya ve Güney Kore bu ay birkaç sıra geriledi.

“TÜRKİYE’DE SIÇRAMA YAŞANDI”

Bloomberg’in 53 büyük ekonomiyi dahil ettiği sıralamada Avrupa ülkeleri ve ABD’nin ciddi bir düşüş gösterdiği görülürken Meksika sıralamada son sırada yer aldı.

Bir ay önce 30’uncu sırada olan ve neredeyse orta sıralarda yer alan Türkiye bu ayki listelemede 15 sıra geriledi. Bloomberg editörleri ayrı bir paragrafta Türkiye ile ilgili detayları paylaştı. Haberde, “Türkiye corona virüsü vakalarında kullandığı metodu değiştirdi. Kasım ayının sonunda tartışma yaratan semptom göstermeyen vakaları açıklamama kararından vazgeçen Türkiye’de o günden beri günlük vakalarda sıçrama yaşandı” ifadesi yer aldı.

Listede Türkiye’nin değerleri ise şöyle:

– Son 1 ayda her 100.000 kişide görülen vaka sayısı: 1.860

– 1 aylık vaka/ölüm oranı: yüzde 0.4

– Covid-19 aşısına erişim: yüzde 30.1

– Pozitif test oranı: yüzde 14.8

– Karantinanın sertliği: 63 puan

Sıralamada Türkiye’nin son 1 ayda her 100.000 kişide görülen vaka sayısı ve Covid-19 aşısına erişim oranı ortalamanın üzerinde seyrederken diğer kategorilerde ortalama olduğu kaydedildi.