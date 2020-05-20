Son dakika… Ülkede tarihi rekor: Bir günde 1000’den fazla insan öldü

Mart ve Nisan aylarında Türkiye ile benzer corona virüsü vaka ve ölüm sayısına sahip olan Brezilya’da önlemlerin alınmaması, devlet başkanı Bolsonaro’nun sokağa çıkma yasağını umursamaması ve ekonomiye önem veren bir politika sergilemesi sonucunda felaket katlanarak arttı.

Bugün Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 1179 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğü açıklandı. Geçen hafta içerisinde Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ı geçerek Covid-19’dan en çok etkilenen 3’üncü ülke haline gelen Brezilya’da vaka sayısı da 271.885’e çıktı.

Son 24 saat içerisinde 17.408 test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan yetkililer vaka sayısındaki tavanın haziran ayına kadar görülmeyeceğini söyledi.

TARTIŞMALI İLAÇ KARARI

Geçen haftalar içerisinde, “Ekonomik kriz, virüsten daha tehlikeli” açıklaması yaparak Brezilya halkının sokağa çıkmasını ve günlük yaşamına devam etmesini isteyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, istifa eden sağlık bakanının yerine gelen eski general Eduardo Pazuello ile birlikte tartışmalı bir adım attı.

Facebook üzerinden açıklama yapan Bolsonaro, Pazuello’nun sıtma ilacı klorokinin kullanımını genel hastaların kullanımına açacağını duyurdu. Henüz Covid-19’a iyi geldiği ya da engellediğine dair bir kanıt olmayan ilaç şu an sadece durumu kritik hastalarda kullanılıyordu.

Bolsonaro, “93 yaşındaki annemin ihtiyacı olur diye ben de küçük siyah bir kutuda klorokinin saklıyorum” ifadesini kullandı.

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