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Son dakika… Ünlü mankenden Trump iddiası: Beni elle taciz etti, dilini boğazıma soktu

1990'ların ünlü mankenlerinden Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1997'de kendisini taciz ettiğini söyledi. Dorris, "Trump beni zorla öptü ve dilini ağzımın içinden boğazıma kadar soktu. Beni elleriyle taciz etti" dedi.

Sozcu.com.tr
13:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü mankenden Trump iddiası: Beni elle taciz etti, dilini boğazıma soktu

Bir dönem moda dünyasına damga vuran ünlü manken Amy Dorris, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’a konuştu… Dorris, o dönemlerde iş insanı olarak tanınan Donald Trump’ın kendisini ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında taciz ettiğini söyledi.

O dönemde 24 yaşında olan Dorris, “Trump beni öpmeye çalıştı ve dilini resmen boğazıma kadar soktu. Onu ittirdim fakat o sırada da kalçamı, belimi, göğüslerimi ve sırtımı ellemeye başladı” dedi.

Trump’ın davetlisi olan Dorris (mavi bluzlu) ve erkek arkadaşı (mavi gömlekli), P. Diddy (sol baştaki) ve Lenny Kravitz (kırmızı gömlekli) gibi müzisyenlerle tanıştı.

New York’ta 5 Eylül 1997’de düzenlenen maçı Trump ve arkadaşlarıyla VIP locasından izleyen Dorris olayın tuvaletin dışında yaşandığını söyledi. Yaşadıklarından sonra “berbat” ve “zorlanılmış” hissettiğini dile getiren Dorris, “Trump’tan kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Dişimle onun dilini ısırdım ve onun canını yakmış olabilirim” dedi.

Trump’ın VIP locasında aralarında Leonardo diCaprio (soldan ikinci) da dahil olmak üzere birçok ünlüyle tanışan Dorris (mavi bluzlu), “Trump’ın cinsel saldırısından sonra şok oldum” dedi.

Florida’da yaşamaya devam eden Dorris, o dönemde ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’ın 51 yaşında olduğunu da dile getirdi. The Guardian’a konuşan Dorris’in arkadaşları, annesi ve terapisti de yaşananları doğruladı. The Guardian muhabiri Lucy Osborne, “Bu kişiler ile Dorris’in anlattıkları birbirleriyle örtüşüyor” dedi.

48 yaşındaki Dorris, 2016 yılında bazı kadınların Trump hakkındaki taciz iddialarını açıkladıkları sırada sırrını anlatmayı düşündüğünü ama bundan vazgeçtiğini söyleyerek, “O dönemde aileme zarar vermekten korktum. Ama şimdi kızlarım 13 yaşında ve kimsenin onların istemediği bir şey yapmamalarını göstermem gerek. Ben bir rol modeli olmalıyım ve haksızlıklara karşı durduğumu gösterebilmeliyim” dedi.

Trump, Dorris ve Dorris’in erkek arkadaşıyla birlikte ABD Açık Tenis Turnuvası’nı locasında izledi.

Trump ile tanıştığı sırada erkek arkadaşının da yanında olduğunu söyleyen Dorris, “Bizimle tanıştığında onun her istediğini yapabilecek bir insan olduğunu anlardım. Her istediğini elde edebilecek bir kişi gibi duruyordu” dedi.

ABD Donald Trump İngiltere Moda New York son dakika taciz Tenis
Son güncelleme: 13:52 17.09.2020
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