‘Sosyal mesafeye uymadığım için çok pişmanım’ dedikten bir gün sonra öldü!

51 yaşındaki Thomas Macias, corona virüsü kaptığını öğrendikten sonra Facebook hesabında şu mesajı paylaşmıştı:

“Bunun şakası yok. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa maske takın ve sosyal mesafe uygulayın. Aptallığım yüzünden annemin, kız kardeşlerimin ve ailemin sağlığını tehlikeye attım. Çok acı verici bir deneyim oldu.”

Macias, Haziran ayında Los Angeles’ın yaklaşık 110 km güneyinde bir partiye katılmıştı.

BBC’deki habere göre Macias, partiden sonra corona virüsüne yakalandığını öğrendi ve Facebook’ta pişmanlığını dile getiren bu mesajı paylaştıktan bir gün sonra öldü.