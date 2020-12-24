Suikast büyük yankı uyandırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak’ta Irak’ta düzenlenen suikastle öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünden yarım saat önceki anlar yayınlandı.

İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani’nin öldürülmeden yaklaşık yarım saat öncesine ait yayınladığı görüntüde, Kasım Süleymani’nin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yer aldı.

Videoda ayrıca Süleymani’nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar da görüldü. Araçların otoyolda geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Kasım Süleymani 3 Ocak Cuma günü ABD güçlerinin Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

İran yönetimi ABD’nin Irakta konuşlandığı Ayn el Esad üssüne saldırı düzenleyerek yanıt vermişti. Süleymani’nin Tahran’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde de intikam yeminleri edilmişti. DHA

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