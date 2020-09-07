Suudi Arabistan’daki Kaşıkçı davasında beş kişiye hapis cezası

Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayete kurban gitmesinin ardından Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan’da da dava açılmıştı.
Al-Arabiya’daki habere göre, Suudi Arabistan Kaşıkçı davasında beş kişiye 20 yıl, üç kişiye ise 7 ve 10 yıl arasında hapis cezası verdi.
AİLE “AFFETTİK” DEMİŞTİ
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin sanıklara nihai hüküm verildi. Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi davasında dair 8 kişiyi suçlu buldu.
Yargılanan sanıkların ölüm cezası da alması beklenirken geçtiğimiz Mayıs ayında Kaşıkçı’nın ailesi sanıkları affetiklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sanıkların ölüm cezası alması beklenmiyordu.
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, Allah’ın rızasını kazanmak üzere bu kararı aldıklarını savunmuştu.
Salah açıklamasında Şura Suresi’nden bir ayet de paylaşmıştı;