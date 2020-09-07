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Suudi Arabistan’daki Kaşıkçı davasında beş kişiye hapis cezası

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen ABD'li The Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da görülen davasında 8 sanık için hapis cezası verildi.

Sozcu.com.tr
17:33 -
Haberler Dünya
Suudi Arabistan’daki Kaşıkçı davasında beş kişiye hapis cezası

Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayete kurban gitmesinin ardından Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan’da da dava açılmıştı.

Al-Arabiya’daki habere göre, Suudi Arabistan Kaşıkçı davasında beş kişiye 20 yıl, üç kişiye ise 7 ve 10 yıl arasında hapis cezası verdi.

Ailenin katilleri affettiği açıklaması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Reuters

AİLE “AFFETTİK” DEMİŞTİ

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin sanıklara nihai hüküm verildi. Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi davasında dair 8 kişiyi suçlu buldu.

Yargılanan sanıkların ölüm cezası da alması beklenirken geçtiğimiz Mayıs ayında Kaşıkçı’nın ailesi sanıkları affetiklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sanıkların ölüm cezası alması beklenmiyordu.

Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, Allah’ın rızasını kazanmak üzere bu kararı aldıklarını savunmuştu.

Salah açıklamasında Şura Suresi’nden bir ayet de paylaşmıştı;

ʻʻ
'Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.'

 

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Son güncelleme: 17:36 07.09.2020
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