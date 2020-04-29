Suudi firma paraları ödemeyince işçiler rehin kaldı! Cenazeye bile el konuldu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir inşaatta çalışmak üzere giden 196 işçi, Suudi müteahhidin kurbanı oldu. Yaklaşık üç ay önce büyük umutlarla gittikleri Suudi Arabistan'da, bu güne kadar maaş almayan işçiler, ülkede corona virüsünün de hızla yaygınlaşması üzerine Nisan ayı başında Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

Ancak Suudi Makamları Türk işçilerin ülke dışına çıkmalarına izin vermedi. Kalp krizi sonucu, 4 Nisan günü vefat eden Türk işçi Zekai Yaman'ın cenazesi de bir hastanenin morgunda tutuldu. Türkiye Cumhuriyetinin işçileri almak üzere iki kez gönderdiği uçak, Arap makamlarının işçilerin çıkışına izin vermemesi üzerine boş döndü.

ÖDENECEK CEZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Türk işçiler ödenecek cezanın ne olduğu ve tutarını 27 gün sonra bu gün öğrenebildi. Mağdur işçilerden İdris Türkoğlu, SÖZCÜ muhabirine şöyle konuştu:

* 27 Gündür ülkemize dönmek için mücadele veriyoruz. Konsolosluğa gittik. Yetkililer ‘iki şirket arasında sorun var, çözüldüğü zaman gidebilirsiniz. Ne kadar sürede çözüleceğini bilemiyoruz’ dediler.

* Anladığımız kadarıyla, ödenmesi gereken bir para var, onun ödenmesi için bizi rehin tutuyorlar. Bu gün Suudi İnşaat firmasının sahibiyle görüştüğümüzde konu aydınlığa kavuştu. Arap firma bize oturma izni almadığı için hepimiz cezalı duruma düşmüşüz.

“YAKLAŞIK 4 MİLYON TL CEZA “

Suudi Arabistanlı firmanın sahibiyle bir görüşme yaptıklarını söyleyen Türkoğlu, “Firma sahibiyle görüştük. Bizlere oturma izni alması gereken o olduğu için cezayı ödemesi gereken de o. Ancak, bize 1 milyon 700 bin riyal tutarındaki cezayı ödemek için parasının olmadığını söyledi. O ceza ödenmediği sürece de bizim Arabistan'dan ayrılmamıza izin verilmiyor. Türk parasıyla 4 milyon TL cezayı bizim ödememizi istedi” diyerek sorunun çözümü için Türk makamlarından yardım istedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZİ KURTARMASINI İSTİYORUZ”

Kendilerinin Arabistan'da, ailelerinin Türkiye'de mağdur olduğunu söyleyen işçilerinden Cemal Uz, “Burada corona virüsü hızla yayılıyor. Vaka sayısı her gün artıyor. Biz çok kötü koşullarda, pis bir ortamda kalıyoruz. Burada rehin kaldık. Türkiye’ye gelmek ailemize kavuşmak istiyoruz, kimse yardımcı olmuyor. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimizin bizi kurtarmasını istiyoruz” dedi.

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